Calciomercato Torino / Linetty andrà via a zero, Ricci e Ilic sono sul mercato e anche Tameze potrebbe partire: si prospetta una rivoluzione

La stagione è appena finita ma in casa Torino si pensa già a programmare la prossima Serie A. Il primo dubbio da sciogliere è quello legato all’allenatore che guiderà il Torino nella prossima stagione, dopodiché si penserà al calciomercato. Il reparto che molto probabilmente necessiterà di maggiori operazioni sarà il centrocampo. Lì in mezzo infatti ci sarà una rivoluzione: Karol Linetty è in scadenza e dal 30 giugno non sarà più un giocatore del Torino, Ivan Ilic, che già in inverno era virtualmente approdato in Russia allo Spartak Mosca, è in uscita, Samuele Ricci è il pezzo pregiato e la sua cessione è molto probabile, Adrien Tameze potrebbe salutare anche lui. E quindi chi rimane? Rimangono sicuramente Cesare Casadei e Gvidas Gineitis. Ma non bastano.

I profili che servono

In caso di partenza di Ricci, serve un centrocampista con le sue caratteristiche, un regista che sia per bravo anche in fase di interdizione, soprattutto se si proseguirà con il 4-2-3-1. E oltre al play titolare ne servirà poi anche uno di riserva, che possa prendere il posto di Linetty. Poi potrebbe fare comodo avere anche un altro giocatore di peso ma dotato anche di buone doti di inserimento. Insomma, l’arrivo di due centrocampista è assolutamente necessario, se ne arrivasse anche un terzo il reparto sarebbe ancora più completo e il futuro allenatore avrebbe anche la possibilità di variare eventualmente sistema tattico in caso di necessità.

A prescindere da tutto

Nel caso in cui invece non si dovesse proseguire con il 4-2-3-1 (ipotesi che potrebbe verificarsi nel caso in cui arrivi un allenatore che gioca un calcio differente) potrebbe variare anche il numero di centrocampisti necessari. Insomma, prima dovrà essere risolta la questione allenatore, poi Cairo e Vagnati penseranno al mercato in entrata. Quello in uscita non dipenderà dal tecnico scelto.