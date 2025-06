Calciomercato Torino / Il centrocampista olandese è in trattativa con il Manchester City, il Milan punta a Ricci per sostituirlo

La stagione è appena finita, ma già si entra nel vivo del calciomercato. Prima della ripresa della Serie A 2025/2026, ci sono la sosta dedicata alle Nazionali e il Mondiale per club. Proprio per questo, dall’1 al 10 giugno c’è una sessione speciale di calciomercato che però non è solo riservata a Inter e Juventus, che parteciperanno al Mondiale per club. Tra le società una di quelle che ha già iniziato a muoversi è il Milan che sta trattando con il Manchester City la cessione di Tijjani Reijnders. Cosa c’entra questo con il Torino? C’entra perché la prima scelta dei rossoneri per sostituire l’olandese è Samuele Ricci.

Se il trasferimento di Reijnders al Manchester City dovesse andare in porto, con parte dei soldi incassati (gli inglesi hanno offerto 55 milioni più 5 di bonus, i rossoneri ne chiedono 75) Tare si cercherà di prendere proprio il centrocampista del Torino, il cui prezzo è fissato a 30 milioni di euro.

Le parole di Cairo non rassicurano

Triste pensare che ogni giocatore buono, alla fine, sarà ceduto in un modo o nell’altro. E non può far parte di una squadra che, senza perdere pezzi ogni volta, potrebbe puntare a qualcosa di più del 10° posto. Il destino di Samuele Ricci sembra essere segnato. Le parole di Cairo in questo senso non rassicurano: “Nel prossimo calciomercato, come tutti, uno o due giocatori andranno venduti. Tutti vendono giocatori, anche l’Inter, l’Atalanta, il Bologna: quello che conta è avere uno scouting di livello che consente di fare acquisti giusti e rimpiazzare bene i giocatori”. La storia, in estate, si prospetta essere la stessa di sempre.

La stagione di Ricci

Ricci è stato un giocatore importante per il Torino in questa stagione, oltre a esserne diventato il capitano. Basta dare un’occhiata ai suoi numeri: 34 partite giocate, 1 gol e 1 assist. Ha saltato per squalifica Bologna-Torino 3-2 e Como-Torino 1-0. Poi per infortunio Napoli-Torino 2-0 e Torino-Venezia 1-1. Ha giocato tutte le partite tranne queste quattro: il Toro senza di lui in campo ha raccolto solo 1 punto. Numeri non da urlo, ma che dimostrano che è stato fondamentale in mezzo al campo.