Vedi Torino e poi fuggi. Ecco tutti i giocatori presi in prestito con diritto di riscatto ma non acquistati nell’era Vagnati

Davide Vagnati è al Torino nella stagione 2020/2021. Da quando è arrivato, sono tanti i giocatori che sono stati presi in prestito con diritto di riscatto, molti di questi poi, non sono stati riscattati nonostante il diritto presente. Alcuni perché non hanno reso e sono state scommesse perse (Gojak, Okereke, Kabic). Altri invece per i costi ritenuti alti nonostante avessero fatto bene: un esempio è Miranchuk. Da questa lista sono esclusi quelli che poi sono rimasti per altre stagioni in prestito o che sono arrivati in prestito secco tipo Pobega. Sono inclusi invece Vlasic e Lazaro, che sono stati comprati dopo trattativa ma che non sono stati riscattati al prezzo stabilito. In tutto, si tratta di 16 giocatori. Toccata e fuga per loro al Torino.

Stagione 2020/2021

In questa stagione disastrosa salvata da Davide Nicola, sono tre i giocatori che non sono stati riscattati: un difensore, un centrocampista e un attaccante tutti e tre perché non avevano soddisfatto le aspettative. I giocatori in questione sono Nicola Murru, Amer Gojak e Federico Bonazzoli. Non molto spazio, ma le occasioni le avevano avute, peccato che le abbiano sfruttate male.

Stagione 2021/2022

Passiamo poi alla stagione 2021/2022, la prima di Ivan Juric al Torino. Mohamed Fares era stato molto sfortunato: rottura del crociato in uno dei primi allenamenti al Filadelfia e niente esordio nel corso della stagione. Era arrivato a gennaio e non è stato riscattato. Dennis Praet, Josip Brekalo e Marko Pjaca invece erano arrivati in estate. Per Pjaca 3 gol e 0 assist ma soprattutto poche garanzie sul piano fisico. Praet e Brekalo invece avevano fatto molto bene: Praet 2 gol e 2 assist ma tanta qualità in mezzo al campo e sulla trequarti, per Brekalo invece 9 gol e 3 assist. Ma poi salutò anche lui senza essere riscattato.

Stagione 2022/2023

Stagione 2022/2023: la seconda di Juric al Torino. A dicembre erano arrivati Andreaw Gravillon e Ronaldo Vieira. Il secondo ha giocato solo 15 minuti in 6 mesi causa infortuni e ha fatto ritorno alla Sampdoria. Il primo invece era stato preso per sostituire Djidji ma non ha convito molto e non è stato riscattato. In estate invece erano arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto Nikola Vlasic, Valentino Lazaro e Aleksey Miranchuk (oltre a Nemanja Radonjic che invece fu riscattato). Vlasic e Lazaro bene, furono poi comprati dopo lunghe trattative e non al prezzo fissato inizialmente per il riscatto. Miranchuk invece fece ritorno all’Atalanta dopo 4 gol e 6 assist. Prezzo troppo alto, si preferì puntare su Demba Seck…

Stagione 2023/2024

E infine c’è la stagione 2023/2024. Brandon Soppy è arrivato in prestito dall’Atalanta. Ma a gennaio aveva già lasciato Torino per trasferirsi allo Schalke 04, nella Serie B tedesca visto lo scarso rendimento. A gennaio invece erano arrivati David Okereke, Matteo Lovato, Uros Kabic e Adam Masina. Nessun gol per il primo che è poi tornato alla Cremonese, Lovato non ha convinto ed è tornato alla Salernitana. Kabic non si è mai visto, né con la Prima squadra, né con la Primavera (con cui ha giocato, peraltro male, una sola partita). Solamente Masina è stato riscattato dall’Udinese.

I calciatori attuali in prestito con diritto di riscatto

I giocatori arrivati in prestito con diritto di riscatto nel corso di questa stagione sono Eljf Elmas, Cristiano Biraghi, Amine Salama e Borna Sosa: gli ultimi due certamente non saranno riscattati, Elmas con ogni probabilità tornerà al Lipsia visto il prezzo elevato del suo cartellino (17 milioni), mentre Biraghi dovrebbe essere comprato a titolo definitivo.