Samuele Ricci sale sul podio dei mediani più preziosi della Serie A. Il centrocampista granata dietro a due “milanesi”

Nella top 3 dei mediani più costosi della Serie A c’è Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è reduce da una stagione complicata, segnata da diversi infortuni. L’assenza del numero 28 ha pesato sul rendimento della formazione di Paolo Vanoli.

Senza Ricci, il Toro non ha mai vinto. Il mediano ha saltato 4 partite in stagione, 2 per problemi fisici e 2 per squalifica. Senza il classe 2001 in campo, i granata hanno perso in 3 occasioni (contro Como, Bologna e Napoli) e ottenuto un pareggio (1-1 contro il Venezia). Dunque, il peso specifico di Ricci sul gioco del Torino si è rivelato elevato.

Ricci dietro ai mediani di Inter e Milan

Samuele Ricci sale sul podio dei mediani più preziosi del campionato italiano. Secondo Transfermarkt, il centrocampista del Torino vale 30 milioni (ed è questo il prezzo che chiede ora Cairo), tanto quanto Youssouf Fofana del Milan. In vetta alla classifica c’è Hakan Calhanoglu.

Il mediano dell’Inter ha una valutazione di 35 milioni di euro. Alle spalle di Ricci si posiziona il centrocampista della Lazio Rovella, a pari merito con Manuel Locatelli della Juventus. Al sesto e settimo posto due giocatori del Napoli, Stanislav Lobotka (25 milioni) e Billy Gilmour (16). Assllani dell’Inter e Adli della Fiorentina si posizionano ottavo e nono con la stessa valutazione (15 milioni). Keita del Parma conclude la top 10 con una valutazione di 11 milioni di euro.

Torino-Ricci, sarà addio?

Samuele Ricci è il giocatore di maggiore valore economico del Torino. Il classe 2001 stacca nettamente il secondo in classifica, Ivan Ilic, la cui valutazione è di 18 milioni di euro. Nelle scorse settimane Urbano Cairo aveva dichiarato che un paio di giocatori del Torino saranno ceduti.

Vista la valutazione di Ricci e l’interesse di top club italiani e stranieri è ipotizzabile che nella lista del presidente rientri proprio il mediano granata che è seguito dall’Inter, dal Napoli ma soprattutto dal Milan, la squadra che sembra essere più interessata a lui: i primi contatti tra il neo ds rossonero Igli Tare e la società granata ci sono già stati avviati. La permanenza di Samuele Ricci a Torino è sempre più improbabile.