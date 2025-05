Il futuro delle panchine di Torino, Lazio e Fiorentina è un rebus. Da Baroni a Farioli, le tre squadre sondano gli stessi allenatori

Il triangolo no, nessuno l’aveva considerato. Alla fine di maggio, il futuro delle panchine di Torino, Lazio e Fiorentina è un mistero da risolvere. In casa granata lo scossone che ha quasi portato all’addio tra il Toro e Vanoli non era previsto. Ieri, 29 maggio, l’allenatore e Cairo hanno avuto un colloquio distensivo, ma la permanenza dell’ex Venezia a Torino è tutt’altro che scontata.

In casa Lazio, la mancata qualificazione alle coppe europee ha complicato la situazione di Marco Baroni. Secondo indiscrezioni, nelle prossime ore l’allenatore incontrerà la dirigenza per risolvere il contratto con i biancocelesti. Il vero terremoto l’ha vissuto la Fiorentina. L’addio di Raffaele Palladino è stato un fulmine a ciel sereno per i toscani, costretti a cercare un allenatore a pochi giorni dall’inizio del calciomercato. I destini delle tre panchine sono incerti e i nomi sondati dai club sono gli stessi.

Il duello per Baroni

Marco Baroni si prepara a salutare la Lazio. Dopo appena una stagione a Roma, l’ex Hellas Verona abbandonerà i biancocelesti. Il mancato approdo in Europa ha compromesso la sua permanenza nella capitale. Nonostante il licenziamento, Baroni non sembra destinato a rimanere a lungo senza una panchina. Sull’allenatore, infatti, c’è l’interesse del Torino e della Fiorentina. I granata seguivano con serenità l’allenatore vista l’assenza di concorrenza.

L’addio di Palladino ha cambiato le carte in tavola e così il Toro dovrà fare i conti con la corte viola nei confronti dell’allenatore di Firenze. Baroni non è l’unico allenatore che interessa tanto ai granata quanto alla Fiorentina. Il Toro segue con attenzione Daniele De Rossi e pensa alla suggestione Farioli. A Firenze le idee sono simili. Al presidente Rocco Commisso piace l’ex allenatore e bandiera della Roma. Anche al Viola Park Farioli è una suggestione interessante, viste le belle prestazioni sulla panchina dell’Ajax in Eredivisie.

Torino-Lazio, da Sarri a Gattuso

Il Torino deve chiarire la situazione con Paolo Vanoli. Tra l’allenatore granata e Urbano Cairo sembra essere tornato il sereno, tuttavia la permanenza dell’ex Venezia al Filadelfia è ancora in dubbio. Oltre a Baroni, De Rossi e Farioli il Toro pensa a Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista del Milan è reduce da un ottimo campionato in Croazia con l’Hajduk Spalato.

Secondo indiscrezioni, nelle scorse settimane Gattuso è stato contattato dalla Lazio. Nulla di concreto però, visto che i biancocelesti hanno poi accelerato per Maurizio Sarri. L’ex Napoli era nella short list del Torino che dovrà cancellare il nome di Sarri dato che l’allenatore è a un passo dalla firma con la Lazio.