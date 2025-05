Complici i gravi infortuni, i due giocatori torneranno a Torino senza mai aver trovato tanti minuti in campo

Dopo l’ultima sconfitta in casa contro il Verona, l’Empoli ha terminato il suo campionato tra le ultime tre posizioni della classifica, ritornando così in Serie B. La squadra toscana all’inizio della stagione ha tentato di rinforzare la propria rosa con Pellegri e Sazonov in prestito dal Torino, tuttavia gli infortuni che hanno rimediato hanno impedito loro di aiutare la squadra, che al termine del campionato ha deciso di non esercitare la clausola per il loro riscatto. La scorsa estate le due società coinvolte nei prestiti si erano accordate per un valore di riscatto pari a 8 milioni per i 2 giocatori, 3,5 per Sazonov e 4,5 per Pellegri. Tuttavia i gravi infortuni hanno impedito al Torino di concretizzare la trattativa a titolo definitivo, non permettendo di ottenere ulteriori possibili fondi da poter reinvestire nel mercato. Pellegri e Sazonov potranno quindi tornare a Torino ed essere così a disposizione per l’allenatore della prossima stagione.

Una stagione difficile

Dopo un inizio di stagione promettente, Pietro Pellegri ha dovuto fronteggiare un difficile infortunio rimediato l’8 dicembre nella partita contro il Verona, in cui ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro che ha provocato il termine del suo campionato. Dall’altra parte il georgiano Sazonov non è riuscito a trovare fortuna: anche per lui rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata a metà settembre che gli ha impedito di prendere parte al campionato.

Il loro possibile futuro

Con la retrocessione in Serie B (ma i due giocatori non sarebbero comunque rimasti in Toscana), l’Empoli ha deciso di non riscattare i due giocatori che torneranno a far parte della rosa del Torino. Sarà poi compito dell’allenatore decidere come utilizzare questi 2 calciatori, tenendoli a disposizione della squadra – una volta ristabiliti – o spedirli ancora altrove.