Vagnati e la dirigenza granata hanno interrotto al momento tutti i discorsi relativi al mercato: la priorità è rappresentata dall’allenatore

Una fine di maggio incandescente per il Torino. Terminato il campionato, tutti in casa granata pensavano di staccare la mente per qualche giorno prima di ritrovarsi per programmare la prossima stagione. E invece, visto quanto accaduto nel post partita della sfida contro la Roma, sono giorni caldi per chiarire la situazione legata all’allenatore. Vanoli, che sembrava destinato all’esonero, per il momento è ancora l’allenatore del Torino e, dopo l’incontro di ieri a Milano, Cairo si è preso qualche giorno di tempo per decidere se continuare con il tecnico varesino o cambiare. Questo fa dunque sì che al momento tutto il resto passa in seconda linea, anche il mercato: le trattative al momento possono aspettare.

Calciomercato Torino: in uscita le trattative andranno avanti

Questo vale ovviamente in primis per il mercato in entrata, perché prima di andare alla ricerca di qualche giocatore bisognerà capire le preferenze dell’eventuale nuovo tecnico. Per quanto riguarda quello in uscita la situazione è abbastanza semplice, con la differenza che in caso di offerta importante per qualche big sarebbe Cairo stesso a prendere una decisione, come d’altronde accaduto anche in occasione della cessione di Bellanova (di cui Vanoli non era a conoscenza) e delle precedenza.

Ricci e Milinkovic-Savic destinati alla cessione

Questo significa che se dovessero arrivare offerte concrete per Samuele Ricci o per Vanja Milinkovic-Savic, i due giocatori in rosa con il cartellino dal valore più alto, non si aspetterà il nuovo allenatore per portare avanti le trattativa ma si cercherà di arrivare a un accordo il più in fretta: a prescindere da chi siederà sulla panchina del Torino nella prossima stagione, infatti, Ricci e Milinkovic-Savic sono destinati alla cessione. D’altronde l’ha detto lo stesso Cairo: “Uno o due giocatori dovranno essere ceduti”.