Dopo essersi reso protagonista in questo finale di stagione, l’agente del giovane portiere ha rilasciato qualche dichiarazione

Con il finire del campionato il Torino si sta preparando per ricostruire la squadra in vista della prossima stagione nel caso in cui diversi giocatori dovessero essere ceduti. Tra i calciatori che rischiano di dover salutare la squadra granata c’è Milinkovic Savic, che dopo un’ottima stagione ha destato l’interesse di diversi club. Tra i suoi possibili sostituti il Torino ha individuato Elia Caprile come valida alternativa.

Al termine del campionato l’agente del portiere Elia Caprile, Graziano Battistini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali di Tuttomercatoweb in merito ai mesi trascorsi a Cagliari: “Il Caprile che si era visto a Bari ed Empoli lo si è rivisto eccome, anche a livello più alto“, e del periodo di formazione che ha avuto a Napoli: “L’esperienza di Napoli gli ha fatto bene e ha dimostrato di aver incamerato molto in poco tempo”. L’agente del portiere classe 2001 non ha mancato di evidenziare l’importante ruolo che ha avuto a Cagliari: “È un portiere che ha contribuito in maniera determinante alla salvezza del Cagliari, ora vediamo che succede”.

La situazione di mercato

Battistini ha poi comunicato l’attuale condizione di Caprile e le sue possibili alternative di mercato: “C’è un diritto di riscatto a disposizione del Cagliari, il presidente Giulini ha tutto il tempo di decidere se riscattarlo o meno. Se lo farà, diventare un giocatore del Cagliari, sennò tornerà a Napoli e poi si vedrà”. Infine a prescindere di come si evolveranno le trattative, l’agente di Caprile è certo che il suo calciatore abbia lasciato una buona impressione alla dirigenza della squadra sarda: “Non lo so, bisognerebbe chiederlo al presidente del Cagliari. Ma so che Giulini lo stima tantissimo come giocatore e come ragazzo”.

Le possibili trattative

Battistini con le sue recenti dichiarazioni ha evidenziato come il futuro per Caprile sia ancora tutto da decidere. Con le sue ultime prestazioni, il giovane portiere classe 2001 ha attirato l’attenzione di diversi Club, tra questi il Torino, che con la probabile cessione di Milinkovic Savic, tenterà di inserirsi nella trattativa per tentare di poter contare su Caprile per la prossima stagione. Se dovesse essere riscattato dal Cagliari, il Torino potrebbe contrattare direttamente con la squadra sarda aprendo la possibilità di inserire un giocatore come Sanabria nella trattativa in cambio del giovane portiere. Se invece Caprile dovesse tornare nella rosa del Napoli, il Torino si metterà in contatto direttamente con la società partenopea per cercare di ottenere il giocatore e per permettergli di ricoprire un ruolo di maggiore importanza di quello che avrebbe a Napoli.