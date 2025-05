All’uscita dal Filadelfia il portiere ha parlato del futuro ad alcuni tifosi presenti, lasciando la porta aperta all’addio

Sarà un’estate di cambiamenti in casa Torino, purché Cairo dica il contrario. A partire dall’allenatore, con Vanoli che va sempre più verso l’addio, fino ai calciatori. I principali indiziati a partire per poter monetizzare sembrano essere Ricci e Milinkovic-Savic, quelli che hanno attratto maggiore interesse dai big club. E a proposito, all’uscita dal Filadelfia al termine del raduno di fine stagione, il portiere serbo ha risposto ad alcuni tifosi presenti che gli hanno chiesto se difenderà ancora la porta granata l’anno prossimo. Come riportato da TifoGranata, il numero 32 ha dichiarato: “Non so se resto, vediamo… È vero che sono qui da tanti anni“. Parole che certamente fanno trasparire dubbi legati al suo futuro.