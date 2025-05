Vanoli rischia seriamente l’esonero più per le dichiarazioni che per i risultati: ecco chi potrebbe sostituirlo

Al termine di Torino-Roma, il presidente Urbano Cairo ha, di fatto, sfiduciato Paolo Vanoli. Il presidente si è detto deluso dal tecnico (anche se più che per i risultati l’impressione è che si sia legato al dito alcune dichiarazioni pubbliche dell’allenatore), tanto che la panchina si è fatta molto rovente. Nel caso in cui Cairo decidesse di esonerare Vanoli, potrebbe iniziare la ricerca per un possibile sostituto. tra i possibili candidati, il presidente potrà considerare Sarri e Gilardino già liberi sul mercato.

I possibili sostituiti di Vanoli

Tra gli allenatori attualmente senza squadra ci sono Maurizio Sarri, che era stato sondato anche la scorsa estate, e Alberto Gilardino, esonerato a stagione in corso dal Genoa ma comunque protagonista di una buona esperienza sulla panchina rossoblù. Si tratta di due profili diversi, più esperto e navigato il primo (che nelle sue esperienza da allenatore di altre squadre si era fatto apprezzare dai tifosi granata per il grande rispetto portato nei confronti del Grande Torino), più di prospettiva il secondo.

Fra i giovani tecnici più promettenti c’è anche Francesco Farioli, che ha appena dato le dimissioni dell’Ajax dopo una stagione terminato con un vero e proprio suicidio sportivo, con i lancieri che nelle ultime giornate hanno dilapidato un vantaggio di nove punti in classifica vedendosi soffiare il titolo di campione d’Olanda dal Psv.

Ci sono poi anche altri due tecnici che presto potrebbero rimanere senza squadra: Paolo Zanetti e Marco Baroni. Il primo (che ha giocato nel Torino nei primi anni della gestione Cairo) è molto stimato dal presidente granata e i due nel tempo hanno mantenuto un buon rapporto. Dopo la salvezza ottenuta con il Verona è scattato il rinnovo automatico ma la strada con il club veneto sembra destinata a separarsi. Baroni, dopo la mancata qualificazione a una coppa europea, andrà invece dalla Lazio.

La stagione di Vanoli

Dopo essere arrivato al Torino in seguito a una promozione ottenuta con il Venezia, il tecnico Paolo Vanoli ha ottenuto una serie di risultati positivi che avevano permesso alla squadra granata di navigare nelle prime posizioni della classifica dopo le prime 4 giornate. Questa serie di risultati positivi aveva fatto credere ai tifosi del Torino che avrebbero potuto assistere a una stagione più positiva rispetto alle precedenti.

Tuttavia l’infortunio di Zapata ha condizionato molto il successivo rendimento della squadra in campionato, costringendo la squadra di Vanoli a doversi riadattare a un nuovo assetto tecnico tattico per cercare di rimanere competitivi. Dopo l’inizio positivo della seconda metà di stagione il Torino, dopo aver raggiunto la salvezza, ha dato l’impressione di tirare i remi in barca e ha chiuso il campionato all’11° posto.