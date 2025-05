Calciomercato Torino / Vagnati segue Prati. I granata sono interessati al centrocampista classe 2003 del Cagliari e dell’Italia Under 21

In casa Torino iniziano i primi movimenti di mercato. I granata seguono con attenzione Matteo Prati del Cagliari. Centrocampista classe 2003, il giocatore è stato individuato dal Toro come possibile sostituto di Samuele Ricci.

L’addio del numero 28 non è ancora certo, ma la corte delle big e il rendimento del Torino potrebbe spingere l’ex Empoli lontano dall’Olimpico Grande Torino. Vanoli accetta la perdita di una pedina di qualità come Ricci a patto che si trovi il sostituto giusto Prati ha dimostrato il suo talento con la maglia del Cagliari e il Toro vuole investire da subito sul centrocampista rossoblu per battere la concorrenza avversaria.

La gavetta di Prati: dalla D alla Serie A

Matteo Prati ha appena 21 anni (22 a dicembre), ma il ragazzo vanta già una grande esperienza in Italia. Il numero 16 del Cagliari ha esordito nel calcio che conta con la maglia del Ravenna. Era la stagione 2020/2021 e il giovane centrocampista ha raccolto la prima presenza con gli emiliani in Serie C. Lo stesso anno il club è retrocesso, con Prati che ha raccolto i primi minuti in Serie D.

Nella stagione 2022/2023, la Spal ha puntato sul classe 2003, facendolo esordire in Serie B. Alla prima stagione in cadetteria, Prati ha raccolto 20 presenze, 2 gol e 1 assist. La classe del talento di Ravenna non è passata inosservata a Cagliari. Gli osservatori rossoblù hanno monitorato le prestazioni del ragazzo e hanno convinto la società sarda a investire su di lui. Una scelta saggia e lungimirante, con il centrocampista che ha ripagato lo sforzo economico della società con prestazioni di alto livello in Serie A.

L’esordio nella massima serie

Il 17 settembre 2023, Matteo Prati ha esordito in Serie A contro l’Udinese. Claudio Ranieri ha visto nel ragazzo un prospetto di qualità e così, dopo appena un mese dal suo arrivo in Sardegna, il centrocampista ha raccolto i primi minuti con la maglia rossoblù.

Nella prima stagione a Cagliari, Prati ha raccolto 26 presenze, 2 gol e 1 assist in Serie A. Numeri importanti per un ragazzo alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano. Quest’anno, complice la concorrenza e un infortunio alla caviglia, il classe 2003 ha trovato meno spazio. Il Toro vuole giocare d’anticipo e strappare il mediano alla concorrenza prima che il prezzo salga e le big si facciano avanti. L’estate sembra il periodo giusto per salutare Ricci e accogliere alla corte di Vanoli Matteo Prati.