La stagione del Torino volge al termine ed è tempo di calciomercato. La partita contro la Roma potrebbe essere l’ultima per diversi giocatori

La Serie A 2024/2025 sta giungendo al triplice fischio. Domenica si concluderà la stagione del Torino che vorrà presto archiviare un campionato deludente e segnato dalle contestazioni. La fine della stagione lascia spazio al calciomercato.

In casa Torino sono tanti i nomi che sembrano avere le valigie in mano. Alcuni giocatori sono certi o quasi dell’addio. Tra questi Linetty, Karamoh, Sosa e Salama. Per tanti altri, l’addio alla maglia granata non è sicuro ma molto probabile. In ogni caso la dirigenza granata è chiamata a rinforzare una squadra che deve avere come ambizione l’Europa.

Le big bussano alla porta del Torino

A Torino, i giocatori di maggiore qualità sembrano vicini all’addio. In primis, Samuele Ricci e Vanja Milinkovic-Savic. Il centrocampista e il portiere granata hanno mercato e diversi top club hanno bussato alla porta del Toro già nei mesi precedenti. Ricci sembra destinato a rimanere in Italia, mentre Milinkovic-Savic ha attirato l’interesse delle big della Premier League.

Ivan Ilic è già sull’uscio della porta. Il centrocampista aveva già salutato il Torino nello scorso calciomercato invernale per trasferirsi allo Spartak Mosca. Alla fine, la trattativa era saltata, con il serbo che è tornato alla corte di Vanoli trovando poco spazio. Anche Eljif Elmas sembra prossimo all’addio. Il macedone è in prestito al Torino dal Lipsia e i granata hanno un diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Una cifra apparentemente troppo alta per le casse del Toro, con il numero 11 che, dunque, potrebbe salutare dopo 6 mesi dal suo arrivo in granata.

Il futuro di Sanabria

In casa Toro sono tanti i giocatori dal futuro incerto. Tra questi c’è Antonio Sanabria. L’attaccante granata ha perso la centralità di cui ha goduto nelle stagioni precedenti. Le volte in cui è stato schierato, il sudamericano ha deluso e l’addio che inizialmente sembrava un lontano scenario sta diventando realtà.

Anche il futuro di Alì Dembelé e Marcus Pedersen è in forse. Il francese ha disputato una buona stagione segnando anche il primo gol con i granata in Serie A, ma tutto ciò potrebbe non bastare per restare al Torino. Discorso diverso per il norvegese, arrivato per sostituire Bellanova. Data la salvezza conquistata dal Toro, Pedersen è stato riscattato dai granata ma la sua permanenza alla corte di Vanoli è tutt’altro che scontata.