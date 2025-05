Linetty saluta dopo quattro stagioni, Karamoh va verso la scadenza, niente riscatto per Sosa e Salama: per loro sarà l’ultima gara

La sfida dell’Olimpico contro la Roma non sarà solo l’ultima partita della stagione per il Torino, ma anche un momento di commiato per diversi calciatori che hanno vestito la maglia granata nell’ultimo periodo. Tra fine contratto, mancati rinnovi e riscatti non esercitati, almeno quattro giocatori sono ormai praticamente certi di concludere la loro avventura sotto la Mole.

Ultima in granata per Linetty e Karamoh

Il nome più significativo, quantomeno per la lunga militanza in granata, è sicuramente quello di Karol Linetty. Il centrocampista polacco è stato uno dei volti più longevi di questa fase recente della storia del Toro, ma con il contratto in scadenza e nessuna trattativa di rinnovo in corso, il suo destino sembra ormai segnato. Arrivato nel 2020 dalla Sampdoria (voluto da Giampaolo), Linetty ha vissuto stagioni altalenanti ma ha sempre mantenuto un ruolo affidabile a centrocampo.. Con il passare dei mesi, però, è diventato evidente che le strade tra lui e il club fossero destinate a separarsi.

Stesso discorso per Yann Karamoh, anche lui in scadenza di contratto e ormai ai margini del progetto tecnico. Dopo una prima stagione promettente, l’esterno offensivo non è riuscito a confermarsi, complice anche qualche recente problema fisico e la forte concorrenza nel reparto d’attacco.

Salama e Sosa, niente riscatto

Tra i calciatori destinati a fare le valigie ci sono anche Borna Sosa e Amine Salama, entrambi arrivati in prestito e per i quali il Torino ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Il croato, in particolare, aveva iniziato la stagione da titolare sulla fascia sinistra ma ha perso posizioni con il passare dei mesi, anche a causa di infortuni e di un rendimento non sempre all’altezza delle aspettative.

Discorso simile per l’attaccante francese che non ha giocato un solo minuto con la maglia del Torino. Un infortunio, non bastasse già la concorrenza, ha chiuso anzitempo la sua stagione.