Il sindaco di Torino Lo Russo ha annunciato che l’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta della giunta sulle ipoteche dello stadio

L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’istanza presentata dal sindaco Stefano Lo Russo che chiedeva di non rinnovare l’iscrizione ipotecaria che da 20 anni gravava sullo stadio Olimpico Grande Torino. Lo scorso 18 febbraio, la giunta comunale aveva approvato un’istanza presentata dal sindaco e dall’assessore allo Sport Domenico Carretta riguardante lo stadio granata.

Da tempo, il Comune è al lavoro per vendere lo stadio sul quale gravavano le ipoteche da 38 milioni di euro. Per questo motivo, il primo cittadino Lo Russo aveva presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza formale di non rinnovo dell’iscrizione ipotecaria.

Lo Russo: “Un passo importante che parla di futuro”

Con un post su Facebook, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha ufficializzato la decisione dell’Agenzia delle Entrate. Il primo cittadino ha scritto:

“Nel mandato di un sindaco, ci sono momenti che rimangono impressi nella memoria. Oggi è uno di quei momenti, una giornata che ricorderò a lungo. La richiesta che ho presentato all’agenzia dell’entrate è stata accolta e l’ipoteca sullo Stadio Olimpico Grande Torino non verrà rinnovata.

Sono davvero emozionato: abbiamo fatto un passo importante, che parla di futuro ma anche di memoria, un passo che per me e per tanti torinesi ha un valore profondo. Lo Stadio Olimpico non è solo cemento e gradinate: è storia, sport, comunità, è un simbolo che significa moltissimo per i torinesi. Oggi, da Sindaco, sento la responsabilità e l’onore di restituire a questo luogo la possibilità di scrivere nuove pagine“.