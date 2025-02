Tutto su Amine Salama, attaccante di proprietà del Reims che gioca in Ligue 1 e che piace al Torino per l’attacco

Amine Salama nasce a Parigi il 18 luglio del 2000. Oltre a quella francese, possiede anche la cittadinanza marocchina. Di piede destro, è una punta centrale di proprietà del Reims. Ma può giocare anche come esterno d’attacco, nel ruolo di ala sinistra oppure ala destra. Sul mercato vale circa 2 milioni di euro. Muove i suoi primi passi nel mondo del calcio al Montrouge 92. Il 1 gennaio del 2022 passa al Dunkerque in Ligue 2. Esordisce nel campionato cadetto francese il 28 gennaio nell’1-1 contro il Paris FC. Nella sua prima stagione tra i professionisti, 11 presenze e 0 gol.

Angers, Reims e Caen

Il 1 luglio del 2022 passa all’Angers in Ligue 1. Nella sua prima stagione in massima serie, gioca 25 partite e segna 3 gol. Contratto di 4 anni con i bianconeri, ma in estate per 4 milioni di euro passa allo Stade Reims. 11 partite in Prima Squadra ma 0 gol segnati. 2 presenze e 1 gol con lo Stade Reims II. A metà stagione viene mandato a giocare al Caen in Ligue 2. In prestito gioca 15 partite e fa 1 gol.

Il ritorno al Reims

Questa estate è rientrato dal prestito al Reims. Il suo contratto scade nel 2027. Nella sua carriera, non è mai stato convocato in Nazionale. Né in quella francese, né in quella marocchina. Alto 1.92 metri, non ha mai trovato una continuità di reti.