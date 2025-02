I numeri del match del Gewiss Stadium: i nerazzurri hanno creato molto di più, ma si sono trovati di fronte un grande Milinkovic-Savic

Il Torino a Bergamo contro l’Atalanta ha ottenuto il 6° risultato utile consecutivo. Un pareggio che, viste le differenze di classifica e di ambizioni ma pure lo sviluppo della gara sta più che bene ai granata, che si sono dimostrati molto coraggiosi e hanno quanto meno provato a giocare a visto aperto contro una corazzata del calcio italiano ed europeo. Punto importante per la squadra di Vanoli, che si porta così a 7 lunghezze di distanza dalla zona retrocessione.

Le statistiche

Nel complesso una bella partita quella tra Atalanta e Toro, ricca di intensità e anche di polemiche (da parte dei padroni di casa). Ricci e compagni hanno provato a tenere testa ai nerazzurri e in parte ci sono riusciti, nonostante le statistiche sembrino voler evidenziare un dominio dei ragazzi di Gasperini. 18 occasioni da gol a 5, accompagnati da un dato sugli expected goals che parla addirittura di 3,13-0,58; c’è da dire, però, che a condizionarlo pesantemente è il rigore di Retegui. 22 invece le conclusioni dei bergamaschi – contro le 5 dei granata – di cui 10 in porta. Questo significa che Milinkovic-Savic ha compiuto 9 parate, un grande dato che certifica la sua crescita in questa stagione.

I dati del possesso

Anche per quanto riguarda il possesso, ad avere la meglio è stata l’Atalanta. I nerazzurri hanno avuto il pallone per quasi il doppio del tempo rispetto al Toro, con il 65%, e hanno messo insieme 582 passaggi; solo 268, invece, i passaggi riusciti dai granata, che hanno tenuto meno il pallone ma hanno verticalizzato di più. Insomma, forse i padroni di casa avrebbero meritato qualcosa in più, ma si sono trovati di fronte un grande Milinkovic-Savic.