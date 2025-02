A margine della conferenza che ha seguito la rielezione di Gravina, il Ct della nazionale Spalletti ha parlato anche di Cesare Casadei

Il CT Spalletti ha parlato con grande enfasi dell’importanza dei giovani nel futuro del calcio italiano. “I giovani? Noi non possiamo fare a meno del giocatore giovane nel pensare a una nazione forte“, ha dichiarato Spalletti, sottolineando come l’energia, la voglia e i sogni dei giovani siano fondamentali per il calcio azzurro. Il tecnico ha evidenziato che questi elementi sono necessari per costruire una squadra che guardi al futuro con ottimismo e determinazione. Le nuove generazioni, infatti, portano quella freschezza che può fare la differenza nelle competizioni internazionali.

Casadei e il ritorno in Serie A: un acquisto fondamentale per il Torino

Parlando dei giovani che stanno rientrando in Serie A, Spalletti ha espresso grande soddisfazione per il ritorno di Casadei in Italia. “Mi fa piacere che siano tornati in Italia giocatori come Casadei e Ndour, che sono calciatori importanti”, ha dichiarato il CT. Casadei, neo-acquisto del Torino, rappresenta una delle operazioni più intriganti per la squadra granata. Il giovane centrocampista è pronto a inserirsi nel progetto del Torino e a dare un contributo fondamentale al centrocampo. Le sue qualità tecniche e la voglia di emergere sono esattamente ciò di cui il Torino ha bisogno per rinforzare la squadra e puntare a traguardi ambiziosi. Casadei, con la sua determinazione, potrebbe essere uno dei protagonisti della stagione granata.

L’equilibrio tra esperienza e freschezza

Infine, Spalletti ha riflettuto sull’importanza di trovare un equilibrio tra giocatori esperti e giovani. “Il calciatore esperto è vero che ti dà qualcosa in più, ma se ne hai troppi rischi di vederti invecchiare la squadra tutta insieme e devi rincorrere i tempi per ricreare l’equilibrio”, ha detto il CT. L’esperienza dei giocatori più navigati è indubbiamente fondamentale, ma è altrettanto importante non saturare la squadra con troppi elementi di esperienza, rischiando di compromettere il futuro. La chiave sta nel giusto mix, con giovani freschi e motivati che possano affiancare i veterani e costruire una squadra equilibrata e competitiva.