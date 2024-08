I numeri di maglia del Torino per la stagione 2024/2025: Saul Coco sceglie la numero 23. Ricci e Zapata non cambiano, per Adams il 18

Prima partita equivale a nuovi numeri di maglia: così è accaduto in occasione dell’amichevole contro la Virtus Verona. Saul Coco, nuovo difensore preso dal Las Palmas, ha preso il numero 23. Non cambiano Ricci e Zapata, che mantengono il 28 e il 91. Per il numero di Adams è servito attendere la partita con il Lione. Numero scelto? il 18. Di seguito, tutti i numeri del Toro.

Torino, tutti i numeri di maglia 2024/2025

I numeri di maglia del Torino: 1 Paleari, 2 Bayeye, 5 Masina, 7 Karamoh, 8 Ilic, 9 Sanabria, 11 Pellegri, 14 Ilkhan, 15 Sazonov, 18 Adams, 20 Lazaro, 21 Dembelé, 23 Coco, 25 Dellavalle, 27 Vojvoda, 28 Ricci, 32 Milinkovic-Savic, 55 Horvath, 61 Tameze, 66 Gineitis, 71 Popa, 76 Casali, 77 Linetty, 80 Bianay Balcot, 83 Perciun, 84 Dalla Vecchia 91 Zapata, 92 Njie,