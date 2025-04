In soli due mesi è tutto cambiato per Ilic: il serbo, che è stato a un passo dal salutare, ora potrebbe anche partire titolare con l’Udinese

La sconfitta di Como è ormai soltanto un ricordo, e per fortuna non ha fatto male vista la situazione di classifica. Adesso il Torino si proietta già alla prossima partita di campionato, quella che vedrà l’Udinese fare visita al Grande Torino. Anche questa sarà una gara particolare, tra due squadre che non si giocano più nulla ma che ovviamente vorranno vincere. Proprio per questo, vista l’assenza di reali obiettivi, Vanoli potrebbe essere spinto a sperimentare qualcosina, come per esempio schierare Ilic titolare.

Tutto è cambiato

Non è stato fin qui un 2025 semplice dal punto di vista calcistico per Ivan Ilic. Il calciatore serbo, infatti, ha prima vissuto un mese di gennaio particolare con la possibile cessione in Russia, e poi da quando è rimasto ha dovuto faticare molto prima di tornare a essere “visto” da Vanoli, il quale non sempre ha utilizzato parole al miele nei suoi confronti. Da circa due settimane a questa parte, però, tutto è cambiato e l’ex Verona sembra essersi ripreso il proprio posto. Non da titolare, anche perché la concorrenza ora è folta ed è difficile togliere dal campo uno tra Ricci e Casadei, ma partita dopo partita il suo impiego è aumentato gradualmente.

Titolare con l’Udinese?

Adesso, dopo il buon ingresso dalla panchina di Como, la folle idea di Vanoli è quella di poterlo schierare dal primo minuto contro l’Udinese qualora Vlasic non dovesse recuperare. Il croato ha infatti saltato l’ultima partita per un problema muscolare ed è ancora in dubbio per Pasquetta; la soluzione adottata al Sinigaglia non ha convinto del tutto, per questo motivo il mister potrebbe pensare di schierare il serbo dal 1′. Solo un’idea al momento, ma chissà che non possa rivelarsi una scelta definitiva a ridosso del match.