Il Toro riprende ad allenarsi in vista della sfida contro l’Udinese: saranno da valutare le condizioni di Lazaro

Archiviata la sconfitta esterna di Como, il Torino ha avuto qualche giorno di riposo fisico e mentale per potersi preparare al meglio in vista della prossima sfida contro l’Udinese. Una partita relativamente importante, tra due squadre che navigano intorno alla metà della classifica da ormai diversi mesi e che non hanno ormai ambizioni per questo campionato. Ovviamente però i granata ci tengono a fare bella figura in una delle ultime gare davanti ai propri tifosi, e la speranza di Vanoli è quella di avere tutti i big a disposizione per poter schierare la miglior formazione possibile. In questo senso, oggi verranno valutate meglio le condizioni di Vlasic e soprattutto di Lazaro, che manca ormai da due partite.

Valutazioni in corso

Un problema al soleo per Valentino Lazaro, che gli impedisce di prendere parte alle partite da ormai due settimane. L’assenza dell’austriaco è ovviamente un problema per Vanoli e i suoi, e lo si è notato anche nell’ultima sfida al Sinigaglia. Per questo motivo, dopo non essere riusciti a recuperarlo per l’ultima gara, l’obiettivo è ovviamente quello di averlo a disposizione contro l’Udinese. A partire da oggi, giorno in cui riprendono gli allenamenti al Filadelfia, inizierà il percorso di avvicinamento alla prossima sfida di campionato e si capirà qualcosa in più sulle sue condizioni. Se non dovesse avere nulla di particolarmente preoccupante, allora l’ex Inter potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni.

Un Lazaro determinante

“Lazaro è insostituibile, perché non ci sono altri giocatori in rosa con le sue caratteristiche”: lo ha ripetuto più volte Vanoli nelle ultime settimane, e la dimostrazione la si è avuta nell’ultimo periodo con le sue assenze. Empoli (gran parte), Verona e Como, tre partite affrontate senza l’austriaco che hanno visto le idee tattiche dell’allenatore non funzionare al meglio come accade solitamente. Quando lui non c’è il mister è infatti costretto ad adattare altri giocatori nella sua posizione, e ovviamente il risultato non è lo stesso. La speranza, quindi, è quella di averlo a disposizione a Pasquetta.