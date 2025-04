Partiti titolari uno accanto all’altro per l’ennesima volta insieme, il 9 e il 18 hanno continuato a non convincere

Quella contro il Como non è stata la miglior prestazione dell’anno per il Torino – usando un eufemismo. Almeno dal punto di vista del risultato, perché come ripetuto più volte da Vanoli nel post, a livello di occasioni create quella del Sinigaglia è stata forse tra le più “pericolose”. Tanti tiri da parte dei granata, che però come spesso accaduto nel corso dell’anno si sono dimostrati poco cinici nei pressi della porta avversaria. Un comune denominatore di molte partite giocate fino a questo momento, dovuto forse anche al recente rendimento un po’ sottotono degli attaccanti. In questo senso, nelle ultime settimane convincono sempre meno Adams e Sanabria: anche contro i lariani, partiti insieme dal 1′, i due non sono riusciti a fare la differenza.

Poca intesa tra i due

14 partite insieme, 602 minuti, eppure nel corso di tutto l’anno né Adams né Sanabria hanno mai contribuito a una rete quando hanno condiviso l’attacco. Un dato per certi versi paradossale e per altri molto negativo, che narra comunque di come i due non abbiano ancora imparato a convivere in questa stagione travagliata. Per 7 volte Vanoli li ha schierati entrambi dal primo minuto, ma la sostanza non è cambiata. A Como c’è stata l’ennesima dimostrazione di come forse, ormai per quest’anno, la cosa migliore sarebbe quella di schierarne solo uno e fare una sorta di staffetta a gara in corso. Vanoli ha però provato a stupire, ma non ci è riuscito. Il Torino deve fare i conti con il caso Adams-Sanabria: forti (anche se meno ultimamente) da soli, inefficaci in coppia.