Il confronto tra l’attuale classifica di Serie A e quella della scorsa stagione alla stessa giornata: Vanoli paga 5 punti a Juric

Manca sempre meno alla fine del campionato, e mai come quest’anno il Torino ha navigato a metà classifica senza obiettivi da diverse giornate. I granata hanno infatti messo al sicuro la salvezza ormai quasi un mese fa, ma allo stesso tempo non hanno fatto abbastanza per poter sperare di arrivare in Europa in questi turni conclusivi. Questo soprattutto a causa di una prima parte di campionato faticosa, che ha influenzato anche il rendimento di Vanoli nel confronto con Juric: il tecnico varesino, infatti, ha ottenuto fin qui 5 punti in meno rispetto a quanto raggiunto dal croato lo scorso anno a questo punto del campionato. Un dato certamente emblematico e significativo.

I risultati delle altre squadre

5 punti in meno, o se preferite 2 vittorie in meno e un pareggio in più. Questo il modo in cui il Torino di Vanoli è riuscito a peggiorare rispetto allo scorso anno, “peggiorando” quindi i numeri ottenuti da Juric. Tralasciando le big come Inter e Milan o il decaduto Monza, i granata hanno fatto peggio solo del Lecce nel confronto con la passata stagione. Chi invece è riuscito a migliorare è certamente il Napoli, con addirittura 20 punti in più rispetto a quanti ne aveva ottenuti il terzetto formato da Garcia, Mazzarri e Calzona. Positivo anche il bilancio dell’Atalanta, a +10, così come quello di Udinese e Fiorentina.

La classifica

Inter 71 punti (-12) Napoli 68 (+19) Atalanta 61 (+10) Juventus 59 (-4) Bologna 57 (-2) Lazio 56 (+7) Roma 54 (-4) Fiorentina 53 (+6) Milan 51 (-18) Torino 40 (-5) Udinese 40 (+12) Genoa 39 (=) Como 36 (in Serie B) Hellas Verona 32 (+4) Cagliari 30 (-1) Parma 28 (in Serie B) Lecce 26 (-6) Empoli 24 (-4) Venezia 24 (in Serie B) Monza 15 (-28)