Curva Maratona, Primavera e UCG hanno organizzato una marcia verso Superga per onorare i Caduti della tragedia

Manca sempre meno al 4 maggio, data storica per il Torino. Come ogni anno squadra e tifosi si riuniranno a Superga per onorare il Grande Torino che fu, ma questa volta con delle novità. Tra queste, per esempio, il fatto che Maratona, Primavera e UCG si sono organizzati per marciare tutti insieme verso il colle, con l’obiettivo di ricordare i caduti della tragedia e anche di andare contro Urbano Cairo. Lo hanno annunciato con un comunicato.

Il comunicato

Il comunicato recita: “Il popolo del Toro in marcia per le strade di Torino: saremo un’unica, lunghissima, bellissima, coloratissima colonna granata, che fin dal mattino si snoderà dal centro della città, dove il Torino nacque, fino ai piedi del sacro colle, dove nostri Campioni Immortali si consegnarono per sempre alla leggenda. E dove, al termine della Marcia, saliremo insieme per onorare i Caduti di Superga.

Rimettiamoci tutti in marcia a difesa dei valori del Toro! Facciamo sentire forte la nostra voce, la nostra richiesta pressante di un Torino nuovo, un vero Toro, in cui identificarci pienamente con fierezza e orgoglio: la nostra storia, la nostra vita. Il nostro è un grido di dolore e anche un inno alla speranza. Troppe volte ci siamo sentiti umiliati da una gestione del Torino caratterizzata da un’arida contabilità più che dalla passione. Non è stato mai realizzato un progetti duraturo all’altezza della gloria del Toro e dell’importanza della tifoseria. Basta ai decimi posti, simbolo di mediocrità! Basta a questo mare di chiacchiere al vento, per poi vedere i nostri migliori giocatori venduti anno dopo anno! Altro che incedibili! Dopo i Bremer, i Buongiorno e i Bellanova, sono già pronti i nomi dei prossimi? Troppe volte ci siamo sentiti traditi: basta, basta, basta! Vogliamo tornare a sognare, rivogliamo un Toro ricco di valori e ambizioni! E per questo, pur sostenendo la squadra per amore della maglia e di un ideale, continuiamo a contestare”.