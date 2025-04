La nuova stella del nuoto italiano, che ha strappato il record a Federica Pellegrini, ha ammesso di tifare Torino

C’è una nuova stella del nuoto in Italia. Si chiama Sara Curtis, ha 18 anni e nella giornata di ieri ha fatto la storia. La ragazza piemontese ha infatti battuto il record italiano nei 100metri stile libero, che apparteneva a Federica Pellegrini dal lontano 2016. Sara è stata intervistata da La Gazzetta dello Sport, e parlando di calcio ha anche reso nota la propria passione per il Torino: “Tifo Toro grazie a mio padre, anche se il calcio non lo seguo tanto”. Una nuova grande tifosa granata dunque, a cui non si può che augurare un grande presente e futuro.