Il polacco non ha convinto troppo nelle ultime uscite, motivo per cui Vanoli potrebbe riproporre Pedersen già con l’Udinese

Ancora poche giornate, e poi la Serie A chiuderà i battenti. Sono 5 le partite ancora da giocare, che vedranno il Torino scendere in campo con l’obiettivo di fare quanti più punti possibili e magari rovinare anche i piani delle avversarie. Non sarà però il caso della sfida di lunedì, perché anche l’Udinese come i granata non ha più ambizioni e si limita solamente a scendere in campo per provare a migliorare la propria classifica. Proprio per questo motivo, in una partita che vale poco, Vanoli può essere spinto a fare degli esperimenti anche in vista del prossimo anno. Un esempio? Inserire Pedersen, che nelle ultime partite ha giocato poco, al posto di un Walukiewicz poco convincente ultimamente.

L’ora di Pedersen?

Solamente 65 minuti complessivi da marzo a questa parte per Marcus Pedersen, troppo pochi per uno che è arrivato in estate per sostituire Bellanova e dunque fare il titolare. La verità è che Vanoli lo ha ritenuto un esterno più da 3-5-2 che da difesa a 4, e per questo motivo gli ha sempre preferito Walukiewicz nella posizione di terzino destro. Ora però il polacco ha un po’ deluso, dunque il mister potrebbe essere propenso ad adottare nuove soluzioni viste l’abbondanza di alternative e la poca importanza delle partite. Pedersen titolare contro l’Udinese potrebbe dunque essere un’idea, e in quel caso le strade sarebbero due: Walukiewicz schierato da difensore centrale – ruolo naturale – al posto dello squalificato Coco, o direttamente relegato in panchina per riposare. Due opzioni che in ogni caso andrebbero a favore del laterale ex Sassuolo, che potrebbe dunque riavere la possibilità di partire titolare due mesi dopo l’ultima volta. In mezzo, come detto, solo 65 minuti e tante incertezze.