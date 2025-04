Cerci ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast Calcio Selvaggio. L’ex granata ha parlato dell’Atletico e della possibile permanenza al Torino

Alessio Cerci è uno dei più grandi what if della storia del Toro e non solo. L’ex attaccante classe 1987 ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2023, chiudendo la carriera ad Arezzo.

Cerci ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast Calcio Selvaggio, condotto da Sandro Sabatini. L’ex Milan ha parlato del suo trasferimento dal Torino all’Atletico Madrid nel calciomercato estivo del 2014. Cerci (dopo una stagione da 35 partite, 13 gol e 11 assist) abbandonò la maglia granata l’ultimo giorno di trattative, obbligando il Toro a trovare un sostituto in extremis. La scelta del club ricadde su Amauri. Un acquisto last minute alla vigilia di una stagione importante per il Toro, visto il ritorno granata in Europa.

L’addio al Toro e l’esperienza a Madrid

Con il senno di poi, è probabile che Alessio Cerci avrebbe continuato almeno per un altro anno a vestire la maglia del Torino. Era la stagione 2014/2015, il Toro aveva conquistato la qualificazione in Europa League e il popolo granata era in fermento per il ritorno sul palcoscenico europeo.

Un grande contributo alla qualificazione in Europa arrivò dai gol di Cerci e Immobile, entrambi ceduti nella finestra di mercato estiva. Ciro Immobile salutò la Mole per trasferirsi al Borussia Dortmund. Alessio Cerci decise di sposare la causa dell’Atletico Madrid, fresco di vittoria della Liga spagnola. L’ex Milan e Arezzo ha ricordato con amarezza quel trasferimento: “All’epoca avevo la possibilità di restare al Toro. Ho avuto diverse trattative che però non sono andate a buon fine. L’Atletico è un grandissimo club però, conoscendo bene il calcio italiano, la mia idea era di proseguire in Italia. Sono andato controvoglia“.

Il rapporto teso con i tifosi

Cerci è tornato su una frase pronunciata dalla fidanzata dell’epoca. Quest’ultima, parlando del trasferimento in Spagna, disse: “Andiamo nel calcio che conta“. Riguardo all’espressione poco felice l’ex granata ha detto: “Ero arrabbiato, perseguitato. La mia ragazza si è sfogata con quella frase. Avrei voluto rimanere in Italia, ma mi hanno cacciato. Sono andato all’Atletico il 1° settembre, ho firmato all’ultimo secondo. Mi ha dato fastidio“