Il difensore cileno è stato bocciato nella sfida del Sinigaglia: contro l’Udinese potrà contare su un nuovo compagno di reparto

La partita contro il Como va messa alle spalle subito, ma ci sono comunque diversi aspetti da segnalare per poter migliorare. Su tutti, il fatto che in tanti tra i giocatori presenti in campo non sono riusciti a raggiungere la sufficienza: frutto di stanchezza o di una squadra già in vacanza con la testa? Chissà, ma se anche un giocatore come Maripan è andato in difficoltà dopo tante partite buone in cui è stato tra i pochi a eccellere, il discorso va analizzato concretamente. Il cileno è caduto nel duello contro Douvikas, segnando così la prima bocciatura dopo tante partite positive.

Piccolo stop

Una svista non banale, che ha portato al gol vittoria del Como: è stato El Toqui a perdersi Douvikas in occasione della rete dell’1-0, un errore a cui non si è abituati visto il rendimento dell’ultimo periodo. E invece anche i migliori possono sbagliare, e dopo tante gare in cui a mantenere a galla la barca ci è riuscito lui, stavolta è caduto insieme ai compagni. Non c’è tempo per piangersi addosso però, perché lunedì sarà già tempo di tornare in campo e di ricominciare al lavorare al meglio.

Ora una nuova difesa

La novità, però, è che per la partita contro l’Udinese l’ex Monaco avrà un nuovo compagno di reparto, vista l’assenza per squalifica di Saul Coco. Le opzioni sono due: Walukiewicz o Masina, ma in ogni caso per lui sarebbe una prima volta al loro fianco nella posizione di difensori centrali. Sarà una sorta di prova generale dunque, e tutto rientrerebbe come ripetuto spesso nell’ordine degli esperimenti possibili ora che il campionato non ha più nulla da dire al Toro.