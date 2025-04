Vanoli riflette su come riorganizzare la retroguardia: ballottaggio tra Walukiewicz e Masina per sostituire il centrale

Saul Coco salterà la sfida contro l’Udinese. Già diffidato, ha rimediato un cartellino giallo nel match contro il Como che ha portato all’inevitabile squalifica per una giornata. Il difensore non prenderà quindi parte alla prossima partita e Paolo Vanoli dovrà decidere come sostituire il centrale equatoguineano, senza compromettere però l’equilibrio del reparto difensivo.

Coco squalificato: le due ipotesi per sostituirlo

Detto che Guillermo Maripan è conservatissimo al centro della retroguardia, le strade principali per la sostituzione di Coco sono due: la prima è spostare al centro Sebastian Walukiewicz, con Marcus Pedersen schierato dal primo minuto come terzino destro, la seconda ipotesi, invece, è utilizzare proprio un ex bianconero, Adam Masina, che in realtà ha già sostituto Coco nel finale di Como-Torino. Potrebbe quindi essere riconfermato da Vanoli in quella posizione. Si tratta di una scelta più diretta, che comporterebbe minori stravolgimenti tattici e permetterebbe al tecnico di confermare Walukiewicz nel ruolo di terzino destro.

Coco ha saltato una sola partita

In questa stagione è capitato solamente una volta che Coco saltasse una partita, nella gara d’andata contro il Bologna (anche in quel caso l’ex Las Palmas era squalificato): il Torino all’epoca giocava ancora con il 3-5-2 e Vanoli schierò una linea difensiva composta da Walukiewicz, Maripan e Masina. Da quando Vanoli ha deciso di adottare il 4-2-3-1 non era invece mai capitato che il tecnico dovesse fare a meno di Coco, come capiterà lunedì contro l’Udinese quando il polacco e l’italo-marocchino si contenderanno il posto disponibile al fianco del conservatissimo Maripan. Domani il Torino riprenderà gli allenamenti al Filadelfia (è prevista una doppia seduta di allenamento) e Vanoli studierà le alternative.