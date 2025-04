Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 32^ giornata di Serie A: Coco salta l’Udinese, Gineitis entra in diffida

Saul Coco salterà la sfida contro l’Udinese. Già diffidato, ha rimediato un cartellino giallo nel match contro il Como per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il difensore non prenderà quindi parte alla prossima partita. Gvidas Gineitis entra invece in diffida.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 32^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Daniel Fila (Venezia)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Saul Coco (Torino), Alessandro Deiola (Cagliari), Gustav Tang Isaksen (Lazio)