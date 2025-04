Il Sassuolo ha dominato il campionato e, dopo la vittoria nel derby con il Modena e il pari dello Spezia, ha festeggiato la promozione

Quella di ieri non è stata una giornata come le altre per il Sassuolo. La vittoria in trasferta con il Modena per 1-3, a decidere le reti di Berardi, Laurienté e Moro, ha sancito la promozione diretta in Serie A dei neroverdi con cinque giornate d’anticipo. Con 75 punti all’attivo, ben sedici le lunghezze di distacco dalla terza posizione – attualmente occupata dalla Spezia, ieri fermato 2-2 dal Mantova – la formazione allenata da Fabio Grosso ritorna nel campionato di massima serie.