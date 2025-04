La squadra di Vanoli scenderà in campo contro la formazione friulana; ecco come arriveranno gli ospiti all’Olimpico Grande Torino

Il Torino e l’Udinese sono le due squadre che occupano le posizioni centrali della classifica di Serie A, e nella sfida che sarà valida per la 33a giornata le due squadre a pari punti scenderanno in campo per imporsi sulla propria avversaria e affermarsi così nella prima metà della classifica. I friulani arriveranno a Torino in difficoltà, dopo una striscia negativa di risultati in cui sono arrivati a subire 8 gol nelle ultime 4 partite di campionato mettendo a referto solo una marcatura contro l’Inter firmata dal difensore Solet. L’Udinese vanta infatti la peggiore forma del campionato, con solamente 1 punto realizzato nelle ultime 5 partite disputate nonostante poche settimane prima la squadra di Runjaic vantasse un periodo di grande forma che li aveva portati ad essere imbattuti in tutto il mese di febbraio.

I giocatori più in forma

Sebbene l’Udinese non conquisti punti da due trasferte di fila, a Torino potrà scontrarsi contro la formazione di Vanoli contando sulle prestazioni dei sui suoi giocatori migliori. Lucca guida il reparto offensivo con ben 10 gol realizzati e dopo la convocazione in Nazionale cerca di rendersi sempre più pericoloso per le difese avversarie per mettersi in luce agli occhi del commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti. Il reparto difensivo sarà guidato da un innesto arrivato nella sessione di mercato invernale, il francese Oumar Solet, che si sta rivelando una delle sorprese di questa seconda metà di stagione. E’ riuscito a fornire sempre ottime prestazioni nonostante il difficile periodo di forma della sua squadra e ha messo a referto 1 gol contro la difesa dell’Inter, una delle migliori del campionato.

I probabili indisponibili

Il recente periodo di difficoltà dell’Udinese è iniziato proprio dopo l’infortunio dell’attaccante francese Thauvin, che prima di infortunarsi aveva realizzato ben 3 gol nelle ultime 4 partite. Contro il Torino la partecipazione dell’attaccante è in forte dubbio a causa della fascite plantare che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime 4 partite di campionato. Tra gli altri giocatori che invece faranno più difficoltà a recuperare in tempo per la trasferta in Piemonte ci sono: il difensore Zemura che prima dell’infortunio aveva partecipato alla maggior parte delle partite, e il “Niño Maravilla” Alexis Sanchez, fermo a causa di un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro.