Convocato più volte in Prima squadra ora l’attaccante della Primavera spera nell’esordio nella massima serie

Nella giornata di domenica sono scesi in campo sia i giocatori della prima squadra di Vanoli sia la primavera guidata dal neo tecnico Fioratti, e mentre gli uomini capitanati da Sanabria sono usciti sconfitti dal terreno di gioco dopo i 90 minuti regolamentari, la primavera è riuscita ad aggiudicarsi 3 punti importanti contro la formazione del Cesena che sta vivendo un ottimo periodo di forma. Mentre gli attaccanti granata di Vanoli stanno vivendo un periodo complicato senza elevati numeri realizzativi, il capocannoniere della primavera granata Tommaso Gabellini sta guidando la sua squadra verso le posizioni lontane dalla zona Playout e dopo il gol realizzato all’apertura dell’ultima partita chissà che Vanoli non possa decidere di convocarlo per farlo esordire nella lega di massima serie italiana cercando di dare freschezza al reparto offensivo.

La stagione di Gabellini

L’attaccante classe 2006 sta vivendo una ricca stagione in termini realizzativi, nonostante il campionato primavera non abbia regalato grandi soddisfazioni ai granata Gabellini con ben 11 gol si trova a ridosso dei migliori 10 marcatori del campionato, nonostante poche settimane fa il Torino militasse nella parte bassa della classifica. Le sue ottime prestazioni l’hanno portato ad essere in panchina con gli uomini di Vanoli nelle sfide contro il Parma ed il Verona segno che sta facendo bene e merita di ritagliarsi spazi più importanti.

L’arrivo del nuovo tecnico Fioratti

Dopo l’esonero di Tufano la Primavera del Torino sta tornando al suo periodo di forma grazie alla ventata di aria fresca portata dall’arrivo del nuovo tecnico Fioratti. Dal suo arrivo il Torino ha già collezionato due vittorie ed una sola sconfitta, arrivata contro la Roma che guida la classifica dalla prima posizione. Prima del suo arrivo la squadra militava nelle posizioni a rischio retrocessione, e complice di una stagione difficile in cui il Torino era riuscito a guadagnare solo 2 punti nelle ultime 6 partite la società ha deciso di cercare di invertire questa tendenza nominando un nuovo tecnico per la Primavera.