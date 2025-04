Grinta e amore per la maglia: Vanja Milinkovic Savic è il leader indiscusso del Toro dentro e fuori dal campo

Vanja Milinkovic Savic ha dimostrato per l’ennesima volta carattere. Dopo alcune prestazioni insufficienti (su tutte quella col Verona, dove un suo errore ha causato la rete dei veneti) il portiere granata ha risposto da leader al termine del match contro il Como.

Dopo il triplice fischio, i giocatori del Toro sono andati a protestare in direzione dell’arbitro. A differenza dei compagni, Milinkovic-Savic si è scagliato contro i suoi difensori, colpevoli di aver lasciato da solo in area Douvikas sul gol che ha deciso la sfida del Sinigaglia: era ancora arrabbiato per quella rete.

La grinta del portiere

Milinkovic-Savic è un leader silenzioso. Nessuna bravata fuori dal campo, sempre rispettoso nelle sue dichiarazioni, il portiere del Toro incarna le figura del leader che tante società vorrebbero nel proprio gruppo squadra. Vanja è reduce da un periodo complicato. Nel match contro la Lazio dello scorso 31 marzo, il portiere granata ha rischiato di complicare la partita dei suoi con alcuni errori davanti alla porta.

L’incubo è diventato realtà nel turno successivo di Serie A, quando i granata hanno ospitato l’Hellas Verona. Dopo aver sbagliato un rigore con Adams, i ragazzi di Vanoli sono passati in svantaggio a causa di un errore di Vanja davanti alla propria porta, con l’estremo difensore che ha regalato il gol dell’1-0 al Verona. A Como, la risposta di Milinkovic-Savic alle critiche piovute è stata da campione e da leader di una squadra in difficoltà.

La super prestazione contro il Como

Contro il Como, Milinkovic-Savic ha esibito una delle migliori prestazioni della sua stagione. Il portiere ha tenuto in vita i suoi, riscattando un periodo complicato. Nei 90 minuti, il Como ha calciato 15 volte, centrando la porta in 7 occasioni.

Vanja, agile nonostante la stazza da gigante, è riuscito a sventare 6 possibili occasioni da gol, arrendendosi solo a Douvikas, lasciato completamente solo dalla difesa del Toro. La rabbia di Milinkovic-Savic a fine partita ha consacrato il serbo come leader indiscusso della formazione di Paolo Vanoli.