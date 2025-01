Il portiere serbo si sta affermando come uno dei leader carismatici di questo Toro, con personalità ed atteggiamenti giusti

Vanja Milinkovic-Savic è ormai alla sua quinta stagione al Torino e, con il passare degli anni, sta diventando sempre più un punto di riferimento per la squadra, specialmente dal punto di vista caratteriale. Non ha di certo iniziato nel migliore dei modi la sua avventura granata quando i suoi errori sono costati punti importanti. Col passare del tempo però ha saputo consolidarsi in Serie A e oggi Milinkovic-Savic è considerato uno dei leader del gruppo. Al di là delle critiche per prestazioni che non sempre sono all’altezza, gli si deve riconoscere un carisma che lo ha resto un punto di riferimento per i compagni.

Ammissione di responsabilità sul gol subito

Nel corso del derby contro la Juventus, Milinkovic-Savic ha dimostrato una grande onestà, ammettendo subito ai microfoni nel dopo gara che sul gol di Yildiz nel primo tempo avrebbe potuto fare di più. Nonostante la buona reazione della squadra dopo il gol subito, il portiere non ha cercato scuse, ma ha riconosciuto la sua parte di responsabilità nell’episodio. Questa trasparenza dimostra non solo il suo carattere, ma anche la sua volontà di migliorarsi sempre, riconoscendo le sue imperfezioni per progredire come professionista.

Protagonista nella ripresa

Nel secondo tempo, però, Milinkovic-Savic ha dimostrato il suo valore con una serie di interventi decisivi. Il portiere serbo ha compiuto una grande parata su un tiro pericoloso di Nico González, deviando il pallone con un ottimo riflesso. Successivamente, il portiere ha continuato a mantenere la porta inviolata con una serie di parate sicure, che hanno contribuito in modo sostanziale a mantenere il pareggio per il Torino. Con queste azioni, Milinkovic-Savic ha confermato ancora una volta di essere un portiere che pur non ancora al top sta crescendo e dimostrando leadership.