Oliver Mintzlaff, dirigente Red Bull, ha smentito una possibile acquisizione del colosso tedesco: ecco le sue parole

A conferma della parole di Klopp di ieri, sulla vicenda Red Bull-Torino è intervenuto anche Oliver Mintzlaff, che ha così spiegato: “Red Bull interessata al Torino? No, abbiamo già abbastanza squadre. Siamo contenti dei club che abbiamo, non è nei programmi di acquistare quote di altre squadre. Ci sono tante opportunità, ma come ho detto non vogliamo aggiungere altre squadre al nostro portfolio. La Serie A è un grande campionato e l’Italia è un paese incredibile ma no, non abbiamo in programma di aggiungere altri club”. A La Stampa, Mintzlaff ha aggiunto sul Toro: “Siamo solo uno sponsor”.