Il difensore cileno all’andata regalò il gol del vantaggio e della vittoria a Kean, domenica è pronto a rifarsi

C’è un conto in sospeso che Maripan, difensore cileno, dovrà saldare con Kean, attaccante della Fiorentina, nella partita di ritorno. Nel match d’andata, vinto 1-0 dai viola, Maripan commise un errore fatale, regalando il gol a Kean che poi decise la gara. Quella rete ha lasciato un segno, non solo per l’importanza del momento, ma anche per la prestazione individuale del centrale granata, che fece fatica in una difesa a tre, rischiando di compromettere l’intero incontro. Ora, Maripan è determinato a riscattarsi e a non ripetere l’errore, sperando di offrire una prestazione solida e senza sbavature.

Un Maripan diverso nel nuovo modulo

La situazione di Maripan è cambiata drasticamente dal girone d’andata. Con il passaggio al modulo 4-2-3-1 sotto la guida di Paolo Vanoli, il difensore cileno ha finalmente trovato un posto da titolare. Prima, nel 3-5-2, Maripan era stato spesso relegato in panchina e, quando in campo, aveva giocato fuori ruolo, rendendo difficile esprimere al meglio le sue qualità. Ora, nel nuovo assetto difensivo a quattro, Maripan sta vivendo una fase ben diversa della sua stagione, riuscendo a ritrovare una certa continuità e a esprimere il suo valore.

La partita contro la Fiorentina: una nuova opportunità

Torino-Fiorentina sarà per Maripan l’occasione per riscattarsi dopo l’errore dell’andata e per confermare il proprio posto da titolare. La vittoria contro la Fiorentina, con una prestazione solida e senza sbavature, sarebbe il modo migliore per chiudere quel conto lasciato aperto con Kean e, soprattutto, per consolidare la sua posizione nel cuore della difesa granata. Dopo un periodo di difficoltà, Maripan ha la chance di dimostrare di aver imparato dai suoi errori e ha sicuramente le qualità per essere un pilastro importante per il Torino nel girone di ritorno.