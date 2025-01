A Firenze il Torino dovrà fare a meno di Ilic e Linetty, il recupero del lituano sarebbe fondamentale per dare a Vanoli un’alternativa in più

Il Torino sta affrontando una situazione difficile a centrocampo, dopo l’infortunio di Gineitis nell’ultimo match del 2024 contro l’Udinese. Il centrocampista granata ha dovuto lasciare il campo durante quella partita a causa di un problema fisico, e da allora non è più rientrato in squadra. Le sue condizioni stanno migliorando, ma Gineitis sta ancora lavorando a parte, cercando di recuperare al meglio. La sua assenza ha creato una carenza di opzioni a centrocampo per il Torino, già alle prese con altre problematiche fisiche.

Il recupero di Gineitis e le speranze di Vanoli

Paolo Vanoli spera di poter recuperare Gineitis per la prossima partita contro la Fiorentina. Con il centrocampo granata in difficoltà a causa di diversi infortuni, il rientro di Gineitis sarebbe una risorsa fondamentale. La squadra, infatti, è abbastanza corta in quella zona del campo, specialmente considerando le assenze di Ilic, che dovrà sottoporsi a nuovi esami la prossima settimana, e di Linetty, che dovrà invece scontare un turno di squalifica. Vanoli spera che il lavoro individuale di Gineitis, unito a un recupero veloce, gli permetta di tornare a disposizione per la sfida di domenica.

Il centrocampo granata in emergenza

Con le assenzi di Ilic e di Linetty, il Torino si trova ad affrontare una vera e propria emergenza a centrocampo con i soli Ricci e Tameze certi di essere a disposizione, non a caso saranno proprio loro due i titolari in mediana nel 4-2-3-1 al Franchi ma, in caso di recupero, Gineitis potrebbe permettere a Vanoli di avere un’alternativa in più in mezzo al campo. In caso di recupero il numero 66 partirà comunque dalla panchina, avendo nel migliore dei casi un minutaggio limitato.