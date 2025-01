Marcus Pedersen del Torino non ha giocato le ultime 2 da titolare. Ora l’esterno deve inseguire per trovare spazio

Torino che nel derby della Mole ha dimostrato carattere. I ragazzi di Vanoli hanno voglia di uscire da un momento non positivo. Per farlo, serve una vittoria. La prossima partita è contro la Fiorentina. Marcus Pedersen, esterno norvegese classe 2000 del Torino, è in difficoltà. Non ha ancora ingranato e non si è ancora messo in mostra. Ora deve inseguire. Penalizzato dal 4-2-3-1, ha davanti Lazaro e Vojvoda. Nel 3-5-2 giocava e destra, a tutta fascia. Ora può giocare o come terzino destro, o come esterno alto sulla trequarti. Ma davanti ci sono appunto Lazaro e Vojvoda, che danno più garanzie e sicurezze.

Numeri non confortevoli

Pedersen finora ha giocato 15 partite: 0 gol, 0 assist e 3 cartellini gialli. A Udine era partito titolare, ma poi nell’intervallo ha lasciato il posto a Lazaro. Poi contro Parma e Juventus ha giocato Lazaro da titolare. Al 20′ del secondo tempo, è entrato in campo al posto dell’austriaco contro i crociati. Invece contro i bianconeri è entrato al 18′ della ripresa al posto di Karamoh. In entrambe le partite, solita storia. La gamba c’è e la volontà anche. Ma sono le scelte sbagliate a pesare, quando ha la palla tra i piedi. I suoi cross, raramente arrivano in area. O sono intercettati dal difensore o finiscono fuori. Vanoli sicuramente gli darà altre occasioni. Prima di Parma e Juventus, ne aveva giocate 8 da titolare. Ma ora è sceso nelle gerarchie.

Il riscatto

Il norvegese con il Feyenoord aveva vinto l’Eredivisie. Poi è andato in prestito al Sassuolo, che con lui in rosa è finito in Serie B. Alla fine della sessione estiva di mercato, il Torino ha fatto una giocata no sense. Bellanova venduto all’Atalanta per 25 milioni di euro. Preso Pedersen: 1 milione per averlo in prestito. Ma poi il Torino dovrà riscattarlo (per forza) in estate a 3,5 milioni di euro. Contratto fino al 2027, con opzione fino al 2028.