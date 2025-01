Belle cose viste nel derby, e ora Vanoli potrebbe confermare il 4-2-3-1 utilizzato: chi potrebbe essere penalizzato dal cambio di sistema

Una prova di carattere, come da tanto tempo non se ne vedevano soprattutto nel derby. Il Torino ha messo in campo tutto quello che aveva e anche qualcosa in più, riuscendo non solo a strappare il pareggio alla Juventus ma anche a rimpiangere qualche occasione che sarebbe potuta valere i tre punti. Frutto certamente dello spirito emerso, ma anche dei cambiamenti tattici adottati da Vanoli nelle ultime settimane. Il tecnico, che più volte ha affermato di non essere per nulla un integralista, ha saputo mettersi in discussione allontanandosi dal suo 3-5-2 per adattarsi alle caratteristiche dei giocatori in rosa, decidendo di passare dunque al 4-2-3-1. Attualmente il cambio di sistema sembra aver portato risultati e ha giovato a qualche giocatore, ma allo stesso tempo diversi ne sono stati penalizzati.

Difesa, meno minuti per Masina e Walukiewicz

Il maggior cambiamento riguarda ovviamente la difesa, che passa dall’essere formata da 4 giocatori a 3. Coco rimane il leader, mentre nelle ultime settimane si è assistito a un importante exploit di Maripan, che adesso pare essere titolare indiscusso. Questo ovviamente comporta una discesa nelle gerarchie per Masina e Walukiewicz, che prima facevano parte del terzetto titolare mentre adesso sono seconde linee. Ci sarà ovviamente spazio per loro, ma il minutaggio al momento è minore rispetto a quello del 2024. Stesso discorso anche per Pedersen, che nelle ultime gare con il 3-5-2 era sempre stato schierato dal 1′ da Vanoli. Adesso il tecnico utilizza Sosa e Vojvoda da terzini e Lazaro da esterno alto, mentre il norvegese non ha una collocazione ben definita. L’ingresso negativo da ala nel derby, inoltre, può spingere il mister a schierarlo in futuro più basso.

Centrocampo e Sanabria: la situazione

Passare al 4-2-3-1 vuol dire anche perdere un potenziale uomo in mediana, dato che il posto di Vlasic sulla trequarti è ora ben saldo. L’unico con il posto fisso a centrocampo è ovviamente Ricci, che ha anche indossato la fascia di capitano sabato, mentre al suo fianco ora è una lotta a quattro per un posto. Ilic, Linetty, Tameze e Gineitis si contenderanno una maglia ogni settimana fino a maggio, e la sensazione è che al netto di voci di mercato il favorito potrebbe essere il serbo. Infine, l’ultimo giocatore penalizzato è ovviamente Sanabria. L’attaccante paraguaiano aveva perso la titolarità già nelle ultime gare con il 3-5-2, ma adesso la situazione è un po’ più complicata perché c’è un solo posto per la punta. Con Adams confermato e in attesa di un rinforzo dal mercato, lo spazio per lui potrebbe diminuirsi a dismisura.