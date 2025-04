Domani contro il Verona l’attaccante paraguayano proverà a trovare la prima marcatura stagionale all’Olimpico

Dopo l’infortunio di Zapata la possibilità di poter contare su un giocatore come Sanabria poteva rappresentare una significativa alternativa all’attaccante di peso colombiano. Tuttavia a causa delle differenti caratteristiche fisico-tecniche di gioco il tecnico Vanoli ha deciso di cambiare assetto puntando su un solo attaccante da schierare, e nel duello con Adams il paraguayano non sta avendo la meglio, non riuscendo a trovare tanto spazio per potersi affermare tra le fila dei titolari. La prestazione sottotono dell’attaccante scozzese contro la Lazio potrebbe però dare a Sanabria la possibilità di trovare minuti importanti per andare a caccia del primo gol stagionale realizzato davanti ai propri tifosi e avere l’opportunità di rilanciarsi in questo finale di stagione.

La gara di andata

Nella gara di andata disputata a settembre Sanabria era stato scelto nella formazione titolare a fianco di Zapata in vantaggio rispetto a quello che allora era il neo acquisto Chè Adams. Sebbene la sua partita fosse iniziata sotto i riflettori dopo aver realizzato il primo gol stagionale al 10′ minuto, l’errore dal dischetto commesso qualche minuto dopo ha impedito ai granata di tornare in vantaggio dopo che la squadra veneta aveva riacciuffato il pari. Tuttavia il Torino riuscì successivamente a portare a casa i 3 punti grazie alle reti di Zapata e Adams che in pochi minuti da subentrato è riuscito ad essere decisivo con un gol. Quella fu anche l’unica partita stagionale che vide andare a segno tutti e tre i membri del reparto offensivo della squadra prima dell’infortunio di Zapata.

Una stagione difficile

Nonostante Sanabria porti a referto ben 22 presenze in stagione, i minuti disputati dal giocatore sudamericano sono decisamente inferiori alle scorse stagioni, complici i diversi infortuni muscolari che hanno costretto l’attaccante a saltare diverse partite. Due gol, finora, entrambi in trasferta e domani contro il Verona potrebbe avere una concreta possibilità di tornare ad esultare sotto la Maratona per la prima volta in stagione, favorevole del fatto che il Torino giocherà in un momento di fiducia contro la peggior difesa del campionato.