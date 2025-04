Ecco dove vedere Torino-Hellas Verona in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma domenica 6 aprile alle ore 15.00

Nel 31^ turno di Serie A, il Torino ospita l’Hellas Verona. I granata sono alla ricerca dei 3 punti per sfruttare il passo falso dell’Udinese (sconfitto 1-0 dal Genoa) e centrare il decimo posto in classifica. Dopo un avvio di stagione complicato, il Verona ha rialzato il capo e vuole archiviare la pratica salvezza. I gialloblù, reduci dal pareggio per 0-0 contro il Parma, dovranno fare a meno di Casper Tengsted. L’attaccante danese salterà la trasferta di Torino a causa di un problema muscolare.

La sfida tra Toro ed Hellas Verona andrà in scena domenica 6 aprile alle ore 15.00. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky, al canale 214 del satellite.