Attraverso un comunicato il Verona ha comunicato che l’attaccante danese non sarà disponibile per la prossima sfida.

Dopo la sessione di allenamento odierna in vista dell’imminente trasferta a Torino, il Verona ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali le condizioni fisiche dei propri giocatori. Spicca tra tutte la notizia che l’attaccante danese Tengsted, attualmente il miglior realizzatore della rosa, non sarà presente per la partita di domenica a causa del riacutizzarsi di un problema muscolare.