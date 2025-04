Il Torino ospiterà all’Olimpico la squadra di Zanetti, ecco i giocatori che non prenderanno parte all’incontro

La 31a giornata di campionato si avvicina e il Torino si sta preparando per scontrarsi contro il Verona di Zanetti. La partita avrà luogo all’Olimpico Grande Torino e la squadra Veneta dovrà scendere in campo contro gli uomini di Vanoli che stanno vivendo un ottimo periodo di forma. In questa difficile sfida la squadra di Zanetti si troverà a fare a meno di uno dei suoi interpreti di centrocampo, lo slovacco Suslov che dopo il problema muscolare riscontrato nel pre partita contro il Parma è destinato a non prendere parte all’incontro. In una stagione dove non è riuscito a trovare tanta continuità l’italiano Faraoni non prenderà parte alla trasferta di domenica a causa di una lesione di basso grado al soleo destro subita durante un allenamento a fine marzo, tuttavia il suo recupero è previsto verso la metà di aprile.

La possibile convocazione di Niasse

Il centrocampista Niasse dopo una lesione di primo grado al bicipite femorale destro riscontrata a fine marzo in nazionale ha dovuto saltare la sfida contro il Parma e in questi giorni sarà valutata la sua condizione per un possibile recupero che possa permettergli di essere tra i convocati di Zanetti. Il marocchino Harroui invece ha dovuto rinunciare anticipatamente al campionato a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata nella partita di metà dicembre contro il Parma.