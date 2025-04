Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 31esima giornata di Serie A 24/25: Bonacina arbitrerà Torino-Verona

Sono state appena comunicate le designazioni arbitrali per la 31esima giornata di Serie A. A arbitrare la sfida tra Torino e Verona sarà Bonacina. Come primo assistente è stato nominato Passeri e come secondo ci sarà Costanzo. Il quarto uomo poi sarà Mondaldi. Al VAR ci sarà Ghersini aiutato da Fabbri come Aiuto VAR.

Ecco tutte le designazioni arbitrali

GENOA – UDINESE Venerdì 04/04 h. 20.45

PERENZONI

CECCONI – MASTRODONATO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

MONZA – COMO Sabato 05/04 h.15.00

COLLU

PERROTTI – BELSANTI

IV: GALIP0’

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

PARMA – INTER Sabato 05/04 h.18.00

DOVERI

LO CICERO – DI GIOIA

IV: ARENA

VAR: MARIANI

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – FIORENTINA Sabato 05/04 h.20.45

AYROLDI

CARBONE – PERETTI

IV: SANTORO

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

LECCE – VENEZIA h.12.30

PICCININI

BACCINI – CECCON

IV: RUTELLA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: SOZZA

EMPOLI – CAGLIARI h.15.00

LA PENNA

ZINGARELLI – ROSSI M.

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: MARINI

TORINO – H. VERONA h. 15.00

BONACINA

PASSERI – COSTANZO

IV: MONALDI

VAR: GHERSINI

AVAR: FABBRI

ATALANTA – LAZIO h. 18.00

CHIFFI

SCATRAGLI – BAHRI

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

ROMA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

IMPERIALE – BERTI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI BELLO

AVAR: MAZZOLENI

BOLOGNA – NAPOLI Lunedì 07/04 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO