La Lega Serie A ha pubblicato le decisioni del giudice sportivo: nessuno squalificato tra Torino ed Hellas Verona, Lazaro entra in diffida

Torino ed Hellas Verona si affronteranno a ranghi completi nel 31^ turno di campionato. Oggi, 1 aprile, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo. Nessuna squalifica per i due club, con Paolo Vanoli che potrà preparare la prossima gara libero da assenze causate dai cartellini. Occhi puntati su Lazaro, che dopo il giallo rimediato contro la Lazio, entra in diffida.

Lo stesso discorso vale per Paolo Zanetti. L’allenatore dell’Hellas Verona, reduce da un pari per 0-0 contro il Parma, cercherà di ottenere punti preziosi in ottica salvezza nel match del prossimo 6 aprile in casa granata. Le decisioni del giudice sportivo hanno colpito le panchine di Inter e Napoli. Simone Inzaghi e Antonio Conte hanno rimediato una giornata di stop e non potranno guidare le proprie squadre rispettivamente contro Parma e Bologna.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 30^ giornata

Calciatori espulsi:

Una giornata a: Fazzini (Empoli)

Calciatori non espulsi:

Una giornata a: Barella (Inter), Guendouzi (Lazio), Gyasi (Empoli), Jimenez (Milan), Saelemaekers (Roma)