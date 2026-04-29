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Il curatore fallimentare della Spal ha provveduto a definire la chiusura di 4 operazioni con la società granata

La Spal, ufficialmente fallita lo scorso 6 agosto 2025, sta cercando di chiudere alcune pendenze economiche, alcune delle quali relative a operazioni di mercato con il Torino. Infatti, nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo tombale tra il presidente granata Urbano Cairo e il curatore fallimentare della Spal Aristide Pincelli, riguardo alcuni trasferimenti di giocatori in maglia granata. Le operazioni di mercato in questione sono 4 e, tra queste, c’è anche quella di Gineitis, attuale centrocampista granata. Il lituano ha giocato con la squadra biancoazzurra dal 2020 al 2022, a lui si aggiungono Demba Seck e i giovani Riccardo Marangon e Patrick Albert Odendo. L’intesa ha consentito alla procedura fallimentare della società ferrarese di incassare la modica cifra di 850 mila Euro.

Urbano Cairo
Il patron del Torino Urbano Cairo (foto Toro.it)
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ultimo aggiornamento: 29-04-2026

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sparpacello
sparpacello
18 minuti fa

Mizzega,a TDC sarà venuto un colpo

Andrea63
Andrea63
1 ora fa

Ci paga l’affitto per il prossimo anno dello stadio a quel demente del sindaco!!

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Andrea63

Chiederà lo sconto per il prossimo allenatore.

mavafancairo
mavafancairo
34 minuti fa
Reply to  Andrea63

guarda che sono soldi che la cairese ha dovuto versare, non il contrario …paghette ai palafrenieri cairoti a rischio !

Andrea63
Andrea63
30 minuti fa
Reply to  mavafancairo

Se li ha versati è perché ha risparmiato quindi il pagamento dell’affitto dello stadio è compreso!!! Chiamasi la pratica del Ratto

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa

Vai che con sti soldi potrai finire i cessi del Robaldo

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