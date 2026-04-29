Il curatore fallimentare della Spal ha provveduto a definire la chiusura di 4 operazioni con la società granata
La Spal, ufficialmente fallita lo scorso 6 agosto 2025, sta cercando di chiudere alcune pendenze economiche, alcune delle quali relative a operazioni di mercato con il Torino. Infatti, nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo tombale tra il presidente granata Urbano Cairo e il curatore fallimentare della Spal Aristide Pincelli, riguardo alcuni trasferimenti di giocatori in maglia granata. Le operazioni di mercato in questione sono 4 e, tra queste, c’è anche quella di Gineitis, attuale centrocampista granata. Il lituano ha giocato con la squadra biancoazzurra dal 2020 al 2022, a lui si aggiungono Demba Seck e i giovani Riccardo Marangon e Patrick Albert Odendo. L’intesa ha consentito alla procedura fallimentare della società ferrarese di incassare la modica cifra di 850 mila Euro.
Mizzega,a TDC sarà venuto un colpo
Ci paga l’affitto per il prossimo anno dello stadio a quel demente del sindaco!!
Chiederà lo sconto per il prossimo allenatore.
guarda che sono soldi che la cairese ha dovuto versare, non il contrario …paghette ai palafrenieri cairoti a rischio !
Se li ha versati è perché ha risparmiato quindi il pagamento dell’affitto dello stadio è compreso!!! Chiamasi la pratica del Ratto
Vai che con sti soldi potrai finire i cessi del Robaldo