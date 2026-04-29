Il curatore fallimentare della Spal ha provveduto a definire la chiusura di 4 operazioni con la società granata

La Spal, ufficialmente fallita lo scorso 6 agosto 2025, sta cercando di chiudere alcune pendenze economiche, alcune delle quali relative a operazioni di mercato con il Torino. Infatti, nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo tombale tra il presidente granata Urbano Cairo e il curatore fallimentare della Spal Aristide Pincelli, riguardo alcuni trasferimenti di giocatori in maglia granata. Le operazioni di mercato in questione sono 4 e, tra queste, c’è anche quella di Gineitis, attuale centrocampista granata. Il lituano ha giocato con la squadra biancoazzurra dal 2020 al 2022, a lui si aggiungono Demba Seck e i giovani Riccardo Marangon e Patrick Albert Odendo. L’intesa ha consentito alla procedura fallimentare della società ferrarese di incassare la modica cifra di 850 mila Euro.