Si avvicina la sfida tra Torino e Verona, la sfida sarà sicuramente sarà combattuta ma per qualcuno sarà più sentita che per altri

Non capita spesso che gli allenatori di due squadre che si affrontano siano stati in passati calciatori della formazione avversaria. È quello che succederà domani in Torino-Verona: a guidare i granata c’è infatti l’ex terzino gialloblù Paolo Vanoli, sulla panchina dei veronesi c’è invece l’ex centrocampista del Toro, Paolo Zanetti.

I due allenatori

Paolo Zanetti infatti è arrivato al Torino nell’estate del 2007 per 1,5 milioni di euro e ha giocato con la maglia granata fino al gennaio del 2010 quando fu ceduto in prestito all’Atalanta. Tornato sotto la Mole dopo il prestito restò in granata per un’altra stagione ma poi andò al Grosseto. Paolo Vanoli invece, attuale allenatore del Toro, giocò con la maglia del Verona dal luglio del ’95, quando arrivò dal Venezia, fino al luglio del ’98 quando lasciò la squadra per trasferirsi al Parma.

Tameze ed Ilic: due pupilli di Juric

Gli altri due ex della gara erano due pupilli di Juric. Il tecnico croato infatti li aveva acquistati quando era al Verona e poi li aveva portati al Toro. Tameze era arrivato al Verona a settembre 2020 per 3,9 milioni per poi trasferirsi in granata a luglio 2023 per 2,8 milioni di euro. Il centrocampista serbo invece arrivò al Verona in prestito dal Manchester City U23 nel 2020 e poi fu acquistato nel mercato successivo, nel 2021 per 7,5 milioni di euro. Ilic venne poi acquistato dal Toro di Juric nel 2023 per 16,5 milioni di euro.