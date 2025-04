Contro il Verona Vanoli non potrà contare su Valentino Lazaro a causa di un sovraccarico al polpaccio: le possibili soluzioni per sostituirlo

È un super momento per il Torino, che sta recuperando quanto di buono è mancato nella prima parte di stagione. I granata sono reduci da 5 risultati utili consecutivi, e inoltre nel 2025 hanno perso una sola volta in 12 partite. La squadra di Vanoli vuole ora dare continuità a questo rendimento, e contro il Verona – domani al Grande Torino – l’obiettivo è quello di trovare i tre punti o alla peggio non perdere. L’intenzione del tecnico era quella di ripartire dall’11 che ha pareggiato in casa della Lazio, ma non sarà possibile a causa dell’assenza di Lazaro dovuta a un sovraccarico al polpaccio. Così come contro l’Empoli, dunque, l’austriaco non sarà presente tra i titolari, con la differenza che stavolta non risulterà nemmeno in distinta. Ecco dunque le possibili soluzioni per Vanoli.

Fuori Lazaro, chi al suo posto?

Se da un lato Vanoli ha già fatto a meno di Lazaro due turni fa, nella sfida contro l’Empoli, dall’altro va detto che, come più volte ripetuto dallo stesso tecnico, l’austriaco è uno dei giocatori maggiormente insostituibile, in quanto in rosa non è presente nessuno con le sue stesse caratteristiche. Nella partita contro gli azzurri l’allenatore aveva schierato una formazione particolare con Gineitis insieme a Casadei e Ricci e Vlasic spostato un po’ più verso destra; scelte che però non avevano dato tanto i frutti sperati, al punto che all’intervallo aveva già dovuto apportare dei cambi. Possibile in ogni caso che Vanoli decida di confermarle, a meno che non decida di schierare Karamoh sulla sinistra ed Elmas a destra. Staremo a vedere, ma Vanoli dovrebbe avere già pronti gli assi nella manica per sorprendere Zanetti.