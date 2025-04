Schuurs e Zapata sono tornati ad allenarsi al Filadelfia: il mercato della prossima stagione dipende anche dalle loro condizioni

Il Torino si avvicina alla partita contro il Verona, in programma alle ore 15, dove ha l’obiettivo di vincere ma senza particolari obblighi. I granata hanno infatti ormai poco da chiedere al campionato, e possono quasi già pensare alla prossima stagione. E a proposito di questo, la programmazione e il conseguente mercato dipende anche molto dalle condizioni di Schuurs e Zapata. La bella notizia della settimana è infatti che entrambi sono tornati ad allenarsi al Filadelfia, motivo per cui i rientri sembrano essere vicini.

Schuurs, l’incubo sta per terminare?

Sono passati 533 giorni da quel maledetto 21 ottobre del 2023, una data che Schuurs non potrà mai dimenticare. In quel momento, con il brutto infortunio rimediato contro l’Inter, la sua carriera ha infatti preso una strada negativa, non potendo più di fatto scendere in campo. Tante operazioni e allo stesso tempo tante illusioni di poter tornare a giocare, ma la data del rientro si allungava sempre di più. Adesso l’olandese vede forse la luce in fondo al lunghissimo tunnel, e qualora dovesse riuscire a esserci per i primi mesi della prossima stagione Vanoli ritroverebbe un muro in più. Il difensore del futuro il Torino potrebbe potenzialmente avercelo già in casa.

Zapata, ancora un altro anno

Discorso simile per Zapata, che si è fatto male lo scorso 5 ottobre e che punta a rientrare per l’inizio della prossima stagione. Per il colombiano la situazione è molto diversa, perché si trova in una fase molto avanzata della sua carriera e quindi il suo eventuale rientro non potrebbe assolutamente essere forzato. Il capitano tornerà a giocare solo quando sarà al 100%, anche a condizione di stare fuori più tempo del previsto, perché sarebbe inutile prendere dei rischi poco sensati. In questo caso è dunque molto probabile che in estate la dirigenza punti su una prima punta di livello, consultando però prima lui stesso.