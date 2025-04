Torino-Verona mette di fronte Biraghi e Tchatchoua. Due terzini di qualità che, in futuro, potrebbero vestire la stessa maglia

La sfida tra Torino ed Hellas Verona racchiude in sé diversi confronti interessanti. Tra questi c’è il duello sulla fascia tra Cristiano Biraghi e Jackson Tchatchoua. Sul prato dell’Olimpico Grande Torino, i due terzini si sfideranno sulla stessa fascia.

Tchatchoua è una colonna dell’Hellas Verona da due stagioni. Giocatore rapido e pericoloso nelle incursioni, il belga naturalizzato camerunense sarà tra i protagonisti del prossimo mercato estivo. Biraghi è stato sotto i riflettori del calciomercato nella scorsa sessione invernale.

Il terzino classe 1992 si è trasferito dalla Fiorentina al Torino sul gong. Un acquisto last minute e di qualità. Biraghi è presto diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Vanoli, che ha fatto fin da subito affidamento sull’esperienza e la qualità del terzino.

I numeri stagionali

Jackson Tchatchoua è un titolarissimo del Verona di Zanetti. In questa stagione, il classe 2001 ha saltato appena 2 partite (contro la Roma e la Fiorentina) causa squalifica. Nelle 28 presenze fin qui collezionate, Tchatchoua ha segnato 2 gol e servito altrettanti assist.

Cristiano Biraghi ha raccolto meno minuti dell’avversario. L’ex Fiorentina, infatti, ha collezionato 15 presenze stagionali (8 con i toscani, 7 con il Toro), segnando una rete con la maglia viola. Quando Biraghi gioca, il Toro raccoglie punti. In 7 partite con il terzino in campo, i granata hanno ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.

La sfida con il Verona per sondare il mercato

Il mercato del Torino scalda i motori. Come riportato da numerose testate, il club sarebbe sulle tracce di Tchatchoua. Il camerunense sarebbe un ottimo rinforzo per i granata, viste le difficoltà della fascia destra.

Attualmente, per la posizione di terzino destro Vanoli fa affidamento su Walukiewicz. È bene ricordare che il polacco è un difensore centrale, disposto a reinventarsi per ottenere una maglia da titolare. Il rendimento dell’ex Cagliari è stato fin qui buono. Tuttavia, un terzino fluidificante come Tchatchoua assicurerebbe ai granata la spinta necessaria in un gioco verticale come quello di Vanoli.